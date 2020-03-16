Изменения в фигуре певицы Елки навели поклонников на мысль о ее беременности

Москва, 16 марта. Поклонники заподозрили певицу Елизавету Иванцив, известную под псевдонимом Елка, в беременности.

Поводом для обсуждения 37-летней звезды стали появившиеся в Сети кадры с ее выступления на дне рождения Константина Сидоркова, известного промоутера.

На сцене артистка предстала в черной водолазке и кожаных брюках с высокой талией. Наряд лишь подчеркнул изменения в фигуре певицы — когда Елка танцевала, был виден округлившийся живот. Это и заставило задуматься интернет-пользователей, что исполнительница хита «Мальчик-красавчик» ждет ребенка.

Звезда пока не комментирует слухи о своей беременности, однако ранее не раз признавалась, что готова стать матерью. Елка даже задумывалась об усыновлении, напомнила «Вечерняя Москва».

Еще в конце января популярная певица публиковала в своем Instagram-аккаунте фотографии в купальнике с отдыха на Бали. Поклонники отметили, что звезда похудела, и восхитились ее точеной фигурой.

Певица предпочитает не распространяться о своей личной жизни. По некоторым данным, она была замужем за Сергеем Астаховым, но несколько лет назад появились слухи, что пара рассталась.