ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса

Москва, 16 марта. Пожилым людям следует воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с родственниками, вернувшимися из-за границы. Об этом говорится в рекомендациях по профилактике коронавируса Пенсионного фонда РФ.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.

В ПФР отметили, что инфекция передается при близком контакте, например, при чихании или кашле. Пожилым людям стоит ограничить посещение общественных мест и реже пользоваться транспортом.

Также в ПФР рекомендовали пенсионерам обращаться к родственникам или социальным работникам за помощью в оплате коммунальных услуг или при необходимости купить товары в магазине. Кроме того, рекомендуется чаще мыть руки с мылом, особенно по возвращении с улицы и перед приготовлением пищи.

Не рекомендуется трогать немытыми руками лицо, нос, рот и глаза. Во время чихания и кашля лицо следует прикрывать салфеткой, а затем сразу ее выбрасывать. Также необходимо регулярно протирать сумки, телефоны, книги и другие предметы. В случае появления симптомов заболевания или при плохом самочувствии не следует идти в больницу, лучше вызвать врача на дом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. По ее словам, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

Ранее ЦБ назвал меры предосторожности при использовании наличных на фоне коронавируса. В регуляторе призвали соблюдать меры предосторожности при использовании наличных на фоне коронавируса. При взаимодействии с наличными необходимо мыть руки и не трогать лицо, так как вирус может распространяться и через бумажные носители.