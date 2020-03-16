Глава ФСВТС назвал объем экспорта российского вооружения в 2019 году

Москва, 16 марта. Портфель экспортных заказов на российские вооружения и военную технику в 2019 году превысил сумму в размере 17 миллиардов долларов. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, в 2019 году крупнейшими импортерами российского вооружения стали Индия, Китай, Египет и Турция.

«Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия в прошлом году​​​. Всего в 2019 году было заключено контрактов на 17 миллиардов долларов», — пояснил Шугаев.

Он также добавил, что с октября по декабрь 2019 года Россия продала странам Африке оружия на один миллиард долларов. По его словам, Россия поставляет вооружение в 20 африканских государств, среди которых Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола.