Число пораженных коронавирусом стран увеличилось на 5 государств за сутки

Москва, 16 марта. Еще пять стран зафиксировали заражение коронавирусом на своей территории за последние сутки. Речь идет о Гренландии, Сомали, Либерии, Танзании и Бенине.

Суммарно коронавирус распространился на территории 162 государств и выявлен у 174,6 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Германии и Франции.

Многие страны были вынуждены ввести особый пограничный контроль и наложить ограничения на авиасообщение. Пандемия стала причиной массовой отмены крупных национальных и международных мероприятий. Так, например, Испания перенесла чемпионат Испании по футболу, а РФ отложила проведение суперфинала конкурса «Лидеры России».

Врачи советуют регулярно мыть и дезинфицировать руки, по возможности избегать мест большого скопления людей, а при первых признаках болезни сразу же обращаться ко врачу. Отметим, что в зоне риска в первую очередь оказались пожилые люди, которые наиболее уязвимы перед инфекцией. Ученые полагают, что источником распространения коронавируса стали летучие мыши, которых едят в Китае.