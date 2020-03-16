Гаагский арбитраж отказал Киеву в претензиях по Крыму

Гаага, 16 марта. Международный арбитраж в Гааге оставил иск Украины по поводу суверенитета Крыма без решения. Об этом говорится в опубликованных судебных документах.

В тексте арбитраж ссылается на отсутствие полномочий при разрешении спора между Украиной и Россией.

«В результате арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом», — отмечается в документе.

В связи с этим Украине до 20 ноября необходимо передать в суд обновленную версию своих требований. После этого России будет предоставлено время до 20 августа 2021 года сформировать свою позицию.

Судебные разбирательства были инициированы Украиной в сентябре 2016 года. Киев требует признать себя потерпевшей стороной и возместить ущерб.

В ответ Россия указала на отсутствие у арбитража соответствующей юрисдикции. Таким образом, Гаагский арбитраж согласился с точкой зрения российской стороны.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в апреле 2014 года. Данное решение поддержало большинство жителей полуострова на референдуме после государственного переворота в Киеве.