«Шереметьево» ощетинилось санитарными постами, а аэропорты Европы не готовы к эпидемии

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) описал свои впечатления от последних полетов по Европе по маршруту Петербург — Цюрих — Афины — Лесбос — Франкфурт — Москва — Петербург.

Командировка на греческий остров Лесбос, где произошли столкновения местных жителей с мигрантами и полицией из-за строительства очередного лагеря для нелегальных мигрантов, была рассчитана на неделю. Добираться до Лесбоса пришлось через Цюрих до Афин на Swiss Airlines, а из Афин до Митилини, столицы острова Лесбос, меня доставили греческие авиалинии Aegean Airlines. Надо сказать, что в аэропорту Цюриха и в афинском аэропорту 7 марта, когда началась моя командировка, отношение к коронавирусу было абсолютно наплевательское. Нет, конечно, изредка встречались пассажиры в медицинских масках, но их было немного, визуально около 5%, чаще всего это были азиаты. Китайцев ни в одном аэропорту я не встретил, а раньше в любой точке мира они ходили толпами. Персонал аэропортов в Швейцарии был очень расслаблен, никакого контроля за пассажирами с санитарной точки зрения не было. При этом уже на Лесбосе меня настигла новость, что в Москве госпитализирован наш соотечественник, который тоже делал пересадку в Цюрихе, а летел из Италии.

На Лесбосе местных жителей поначалу больше волновала проблема с мигрантами и наглая позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на границе с греческой провинцией Эврос, куда турецкими властями свезено несколько тысяч мигрантов с заданием попасть на территорию Греции. Но ситуация стала быстро меняться, когда появилось сообщение, что в столице острова городе Митилини в больницу поступила женщина с подтвержденным диагнозом инфекции коронавируса. Эта женщина ранее летала в Израиль. На улицах тут же резко увеличилось число горожан и мигрантов в масках, а у продавцов в магазинах я впервые стал замечать резиновые перчатки на руках.

Буквально за неделю ситуация в Греции резко изменилась. Каждый день приходили сообщения о новых заболевших на материке, параллельно шли сообщения о катастрофическом положении дел в Италии, где на данный момент число умерших от вируса за сутки подошло к двум сотням человек.

13 марта я улетал обратно, а на следующий день в Греции объявили полный карантин, были закрыты все магазины, кроме продовольственных, а также кафе, рестораны и т. д. Число заболевших в Греции на данный момент — 331 человек, 4 умерли.

В аэропорту Митилини мне выдали посадочные талоны только до Франкфурта, хотя изначально билет покупался до Питера. Сотрудница аэропорта сказала, что мне во Франкфурте нужно будет подойти на стойку Lufthansa, чтобы вылететь в Россию. Как оказалось, мой рейс на Санкт-Петербург был отменен из-за ограничения сообщения с европейскими странами, которое было введено правительством РФ.

В аэропорту Франкфурта на выходе из самолета я ожидал встретить карантинную службу, которая бы проверяла пассажиров, но нет. Нас действительно при входе в аэропорт встречала группа людей, но это были сотрудники полиции, которые проверяли у всех документы и основания для въезда в Германию. Как я понял, нелегальные мигранты до сих пор волнуют немцев больше, чем эпидемия коронавируса. У полиции никаких масок, никаких перчаток, никакой дезинфекции рук — санитарный кордон для пассажиров у немцев отсутствовал напрочь.

Ситуация с пассажирами немного изменилась: стало видно гораздо больше людей в масках и перчатках, но на персонале аэропорта я их не увидел. Удивительная беспечность. При этом граждане ЕС вообще проходят без досмотра, в режиме самообслуживания, регистрируясь в автоматах, — этот эпизод тоже снят на видео. Но автомат не может определить, болен пассажир или нет.

На стойке Lufthansa мне предложили лететь до Питера через Москву «Аэрофлотом», других вариантов не было.

На сайте ФАН прочитал новость, что с 16 марта наступит ограничение авиасообщения с европейскими странами. В Россию летели в основном наши соотечественники, тут в масках был примерно каждый пятый. Многие периодически дезинфицировали руки, а от двух загорелых девушек, летевших из Италии, все старались находиться подальше.

За час до посадки в «Шереметьево» стюардесса объявила, что в связи с эпидемией коронавируса нам необходимо заполнить анкеты, где указать свои личные данные, телефон для связи и адрес проживания. Вместе с анкетой раздавали памятку, в которой просили всех прибывающих из мест, где есть очаги заболевания, соблюдать добровольный двухнедельный карантин.

Сразу после приземления нас ожидала еще одна процедура. В салон зашел медик в защитном костюме с тепловизором и в течение пяти минут обследовал всех пассажиров. Эта задержка вызвала недовольство у некоторых пассажиров, особенно тех, у кого рейс был стыковочный, но сама задержка составила буквально пять минут.

После прохождения погранконтроля нас встретил карантинный пост, сотрудники которого принимали у нас анкеты. Мазок со слизистой полости рта брать у меня не стали, просто поставили штамп на анкету и выпустили на волю. Успел увидеть, что брали мазки у экипажа летчиков и стюардесс.

Мне как неспециалисту оценить эффективность подобных мер сложно. Но, безусловно, анкеты могут быстро выявить всех, кто контактировал с зараженным, если такой обнаружится в течение двух недель.

Брать мазки на коронавирус у всех прилетающих в Россию, возможно, было бы более разумно, но, видимо, слишком накладно для бюджета — в частных лабораториях страны такой анализ стоит от 5 тысяч рублей, в США говорят про счета в 4 тысячи долларов. Но в любом случае само наличие санитарных мер успокаивает и не дает распространиться панике. У меня сложилось впечатление, что возвращающиеся в Россию граждане находятся под контролем.