Главные новости 16 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 16 марта.

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова кардинально изменила стиль одежды и прическу после возвращения из США. Юлия Михалкова кардинально сменила имидж.

В России действует официальный запрет на экспорт медицинских масок, в целях недопущения дефицита и спекуляций. Sohu рассказало, какими тремя словами РФ ответила на просьбу США продать медицинские маски.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует избегать рукопожатий и поцелуев и не забывать надевать маску. Эксперт назвал способы защиты от коронавируса.

Данные сообщения помогут жителям РФ заранее оценить свои накопления и при необходимости принять меры по их увеличению. Россиян будут автоматически уведомлять о размере потенциальной пенсии.

В последние годы корабли НАТО стали чаще приближаться к российской границе в Черном море. Названо основное препятствие для кораблей НАТО в акватории Крыма.

Жителей южной части европейской России ожидает резкое похолодание в 15-20 градусов, а в Сибирь придет небывалое тепло. Вильфанд сообщил о резком похолодании на юге России и «небывалом» тепле в Сибири.

Немецкий журналист отметил «абсолютную смену стиля» решившей послать Little Big на Евровидение России. Немецкий журналист рассказал о шансах Little Big победить в Евровидении.

Американские блогеры назвали «восхитительным» клип Little Big на песню Uno. Композицию Little Big для Евровидения оценили блогеры из США.

Специалисты по кулинарии рекомендовали хранить йогурты и сыр на верхних, а рыбу и мясо на нижних полках холодильника. Эксперты рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила, что инфицирована коронавирусом COVID-19. Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, заразилась коронавирусом.