Боевики ПНС устроили междоусобную перестрелку на улицах Триполи, ранены гражданские

Триполи, 16 марта. В официальном аккаунте Facebook арабского издания Afrigate News была опубликована информация о вооруженном столкновении между группами боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сообщение сопровождалось видеозаписью, которую выложил пользователь Twitter — бои между противоборствующими сторонами идут в Триполи в районе Бавваба аль-Джибс. Сообщается, что вследствие перестрелки между террористами на улицах города несколько мирных жителей получили ранения.

Um motorista registrou o momento em que militantes da #GNA lutavam entre eles mesmo por razões desconhecidas



O desentendimento ocorreu em Al Falah Road em #Tripoli na Líbia



Relatos de vários civis feridospic.twitter.com/i2HEJpRbDJ — Conflitos e Guerras (@ConflitoeGuerrA) March 15, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о серии ударов со стороны боевиков ПНС Ливии по городу Каср бен Гашир — в очередной вооруженной провокации сторонников ПНС задействованы сирийские боевики.

Отметим, террористическую политику главы триполитанского правительства Файеза Сарраджа не приветствуют простые ливийцы, а потому и не хотят сражаться за него. По этой причине он вынужден пользоваться услугами сирийских боевиков из Идлиба, поставляемых Турцией, которая стала для Сарраджа практически единственным союзником. Анкара поставляет ПНС Ливии оружие в обход оружейного эмбарго ООН от 2011 года и переправляет боевиков, несмотря на все достигнутые договоренности в Москве и Берлине. Согласно данным разведки ЛНА, сейчас в Ливии находятся порядка шести тысяч наемников.