Китайские эксперты назвали главные преимущества российских гиперзвуковых ракет

Москва, 16 марта. Китайские журналисты заявили, что гиперзвуковое оружие РФ обладает преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами.

В китайской ежедневной газете «Жэньминь жибао» подчеркивается, что гиперзвуковое оружие, которое отличается высокой адаптивностью, дальностью стрельбы и скоростью, может удовлетворить потребности России в модернизации вооружении.

Российскими гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон» можно оснастить небольшие ракетные корабли, малые сторожевые корабли, корветы, эсминцы, большие противолодочные корабли, атомные крейсеры и подлодки, напоминают китайские журналисты. По их словам, это позволяет снизить затраты на логистику и производство.

Авторы материала также отметили, что гиперзвуковое неядерное оружие РФ способно нанести удар по любой точке мира. Они пристальное внимание обратили на российский ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком, максимальная скорость которого превышает первую космическую.

«Это позволяет значительно сократить время предупреждения о ракетном нападении и не позволит американским комплексам THAAD, «Пэтриот» и системе GMD перехватить ракету», — отмечают китайские журналисты.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец ранее заявил, что Западу нечего противопоставить новейшей разработке российских военных инженеров — ракетному комплексу «Авангард». Эксперт напомнил, что аналогов «Авангарда» в мире не существует.