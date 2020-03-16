Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Париж, 16 марта. Американская компания Apple получила штраф в размере 1,1 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства во Франции. Об этом в понедельник сообщил французский антимонопольный орган.

Штрафы также получили компании Tech Data (76,1 млн евро) и Ingram Micro (63 млн евро), которые занимаются распространением продукции Apple. Местные антимонопольщики обвинили все три фирмы в картельном сговоре, который подорвал конкуренцию на рынке.

«Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple», — подчеркнула глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.

Отметим, что наложенный на Apple антимонопольный штраф стал крупнейшим во Франции. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, когда ведомство обязало компанию Orange SA выплатить государству 350 млн евро.

В июле прошлого года власти Германии оштрафовали американскую компанию Facebook на 2 млн евро за сокрытие информации в отчете о своей деятельности. Федеральное управление юстиции ФРГ пришло к выводу, что в отчете за первую половину 2018 года Facebook указала далеко не все свои нарушения.