СМИ Ходорковского запустили масштабную кампанию по дезинформации о коронавирусе

Москва, 16 марта. В России официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом в европейских странах количество зараженных коронавирусом исчисляется десятками тысяч. Низкий уровень заболеваемости в России свидетельствует об эффективности мер, которые предпринимаются властями России. Однако либеральные СМИ пытаются посеять панику среди россиян, распространяя фейки о том, что власти якобы «скрывают информацию об эпидемии коронавируса».

Издание «МБХ Медиа», принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, опубликовало статью под названием «Зимняя вишня». Беслан. «Сухой». В материале утверждается, что власти РФ якобы «намеренно занижают численность жертв во время чрезвычайных ситуаций».

Авторам статьи не удалось подкрепить свой фейк аргументами, поэтому большая часть их претензий касалась морально-этической стороны вопроса. Так, в случае с аварией самолета Sukhoi Superjet 100, которая произошла в мае 2019 года в аэропорту «Шереметьево», журналисты «МБХ» обвиняют компанию «Аэрофлот» в запоздалой реакции. По их мнению, авиаперевозчик «слишком поздно поставил траурные обложки на своих страницах в соцсетях».

Кроме того, авторы оказались недовольны публикацией списка выживших, который был обнародован раньше списка погибших. При этом подобная практика является абсолютно нормальной, так как количество жертв может увеличиться или уменьшиться в первые часы после трагедии.

Пропагандисты Ходорковского также коснулись трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», которая унесла жизни 60 человек. В статье прямо указано, что фейковые сообщения о «сотнях погибших» распространялись украинским блогером Евгением Вольновым. Однако журналистам «МБХ» не понравился тот факт, что изначально сообщалось о 64 погибших, однако после проведения экспертиз число жертв уменьшилось до 60 человек, передает Nation News.

В статье также упоминается захват школы в Беслане 1 сентября 2004 года, когда в заложниках у террористов оказались 1128 детей и взрослых. Журналисты «МБХ» ссылаются на статью газеты «Коммерсант» от 2 сентября 2004 года, в которой говорилось о 500 заложниках по данным властей. При этом в публикации газеты «Коммерсант» отмечалось, что данные о количестве заложников были составлены на основе информации, предоставленной их родственниками, которые пришли к зданию школы сразу после ее захвата. Однако уже к вечеру были обнародованы более точные данные.

Таким образом, журналисты «МБХ» пытаются обвинить власти РФ в том, что они опираются только на проверенные данные, а не на слухи и вбросы, как это предпочитают делать либеральные СМИ.