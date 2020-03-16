В Роскачестве рассказали о самых популярных уловках маркетологов в магазинах

Москва, 16 марта. Специалисты Роскачества рассказали россиянам, как не стать жертвами маркетинговых уловок, которые заставляют потребителей покупать продукты низкого качества.

Многим потребителям невдомек, что между тушенкой и тушенной говядиной есть огромная разница. Некоторые россияне сталкивались с ситуацией, когда на упаковке изображен один продукт, а внутри совсем другой.

«Так, если первый продукт представляет собой мясные консервы, то тушенка — мясорастительные, в составе которых преобладают соевый белок и вода, а не мясо», —рассказали в Роскачестве.

Так, если вы видите банку с надписью «тушенка», это значит, что продукт произведен не по ГОСТу. Такая продукция выпускается по внутренним стандартам производителя.

Такая же ситуация и со сгущенкой. Дело в том, что с 2019 года в России нельзя указывать на этикетке «молочные» термины, если в составе продукта есть заменители молочного жира. Однако на полках супермаркетов можно с легкостью обнаружить большое количество «сгущенки», упаковка которой сильно напоминает популярные марки цельного сгущенного молока, передает телеканал «360».

Отмечается, что маркетологи идут на такие уловки и при продаже колбас. Специалисты советуют искать на упаковке указание на ГОСТ 33673-2015, если вы хотите приобрести настоящую «Докторскую» колбасу.

«Надпись «изготовлено по ТУ» и приписки в названии обычно говорят о том, что продукт изготовлен с добавлением ингредиентов, запрещенных национальным стандартом», — пояснили в Роскачестве.

Ранее исполнительный директор российской организации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, стоит ли россиянам опасаться ажиотажа в торговых сетях и нехватки продуктов на полках магазинов из-за коронавируса, передает «Ридус».