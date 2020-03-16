Кардиолог Родионов рассказал, какой выбрать градусник

Москва, 16 марта. Измерять температуру в домашних условиях лучше с помощью электронного градусника, а для массовых измерений лучше всего подходит тепловизор, заявил врач-кардиолог, доцент лечебного факультета ПМГМУ им. Сеченова Антон Родионов.

Кардиолог рассказал, какой градусник выбрать для измерения температуры тела. По его словам, инфракрасные термометры показывает температуру не так точно, как электронные.

Врач рекомендовал использовать тепловизоры для быстрых массовых измерений. Дома же Родионов посоветовал пользоваться электронным градусником. При этом кардиолог рекомендовал отправить ртутные термометры на свалку истории.

«Ртутные термометры пора отправить на свалку истории. При повреждении из них выделяется токсичная ртуть», — заявил врач в комментарии «Известиям».

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