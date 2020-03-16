«Вирус-избавитель». Роман Носиков про разгон либералами паники в мечте обезлюдить Россию

Каждая катастрофа, будь то стихийное бедствие, война или эпидемия, — это репетиция Страшного суда. Маленькая катастрофа — подальше, большая — поближе. И речь не только об ужасной картине происходящего.

В условиях угрозы базовому инстинкту — жить и продолжать род — люди начинают совершать поступки, продиктованные самыми близкими сердцу качествами. Каждый такой поступок или даже слово приближают нас к одной из сторон вечного конфликта. Одни оказываются на стороне жизни, другие — на стороне смерти.

Между жизнью и смертью нет ни нейтралитета, ни третьей стороны. В этой битве невозможно быть наблюдателем. Вот почему каждый, даже самый маленький этический выбор, всегда ведет к одной из сторон. Не всегда — к личной жизни или смерти. Но ты всегда работаешь или на одно, или на другое. В этом суть суда: испытывая, он проявляет нашу истинную суть.

Катастрофа такого уровня, как пандемия коронавируса, — это суд не только над конкретными людьми, но и над обществами, системами, государствами. Каждый человек, спасенный или погибший, — на этом суде защитник или обвинитель.

Суд идет! Падают то на одну, то на другую чашу весов страшные гирьки. И чем страшнее катастрофа — тем больше цена поступку каждого человека. Всякое его слово может повлиять на этот счет.

Вот, например, предприимчивый человек. Он хочет поставлять на российский рынок волшебный китайский тест на коронавирус, который продается на «Алиэкспрессе» за 12 долларов. Он считает, что мог бы спасти множество жизней, но глупые жестокие законы России не позволяют этого сделать. В комментариях — проклятия в адрес депутатов Госдумы. Угрозы. Призывы к расправе. А также радостное подскакивание сами-знаете-кого в предвкушении москальских трупов.

При беглой проверке, правда, оказалось, что у «волшебного китайского теста» не подтверждена эффективность. Он не одобрен не только в России, но и в других странах. А тестов в мире все больше, и их эффективность пока под вопросом у многих государств, в том числе и в США.

На попытки комментаторов успокоить читателей, рассказать о мерах, предпринимаемых «проклятой властью пособников коронавируса» по сдерживанию эпидемии, предприимчивый человек применяет блокировку со словами: «В бан, кремлебот».

Тем временем Европа лихорадочно пересматривает основы своей медицинской концепции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, оказывается, рынок, эта священная корова либералов, хорош не для всех сфер человеческой жизни. В некоторых сферах, таких как организация массовой медицинской помощи, ему не место. Мене. Текел. Фарес.

Где-то прозрение, а в иных местах, напротив, — затмение разума. Пока под Москвой ускоренно строят клиники, либеральная колумнистка объясняет, что на самом деле это в России бушует эпидемия, это от нас зараза попала в Европу. В других местах начинаются сборы «правдивой непредвзятой информации о тысячах погибших в России от скрываемой властью эпидемии» — хотя на момент написания этого текста в нашей стране нет умерших от коронавируса, зато есть несколько выздоровевших из шести десятков заболевших.

Так, в целом, и был окончательно оформлен либеральный тренд, в который побежало светлоликое стадо. Тренд состоит в том, что в России «бушует эпидемия», люди «валятся замертво», «морги переполнены», «никто никого не лечит», но властям просто «удается все скрывать». Как? А вот как мочу подменивали — так и тут.

«Коронавирус, он как Владимир Владимирович Путин. По меркам злодеев прошлого, Путин — не проблема, — сообщает Юлия Латынина. — Мы же не можем сказать, что Путин — не проблема. Если у них там, в Кремле, все не выключилось еще, я думаю, что они понимают, что начнется как в Иране. А в Иране сейчас, напомню, по спутнику видно, что они копают массовые могилы».

Ей поддакивает Виктор Шендерович.

«Уже понятно, что не будет статистики, сиречь реальной картины бедствия, — уверен он. — Ее не будет по двум смежным причинам: раздолбайство и привычка ко лжи. Цифра инфицированных будет спускаться со Старой площади…»

Все это — на фоне рассказов примерно тех же экспертов о бесполезности масок и карантинов. И о потрясающем целительном воздействии курения — это уже Александр Невзоров отметился.

Но собственной истерики и глупости им оказалось мало — и в ход пошла откровенная ложь. Журналист «Эха Москвы» Сергей Асланян рассказал в своем блоге о панике и погромах в московских супермаркетах — для убедительности приложив фото из турецкого «Метро».

Что все это означает, в переводе с языка светлолицых на русский? Вот что, по пунктам:

1. Государство — твой враг. Оно тебе лжет. Оно тебя предало. Чтобы выжить, нужно противостоять государству.

2. Твои сограждане — тебе враги. Они недостойны твоего доверия, опасны. С ними нельзя взаимодействовать. Им нельзя помогать и просить у них о помощи.

Зачем же они сообщают нам это? Ответ не так уж и сложен. Некоторые экс-сотрудники «Радио Свобода» проговаривают его прямо и вслух. Вот, скажем, что написала у себя в фейсбуке одна из них, Тамара Лаленкова:

«Ничего личного, просто естественный отбор, который мы вроде как отменили… Более того, если эта пандемия будет продолжаться и дальше, вполне возможно, мы (в смысле человечество) поправим свой генофонд, сильно ухудшившийся благодаря достижениям медицины, и разгрузим планету. Бедные и слабые страны обезлюдеют, выживут только сильные во всех смыслах государства».

Мы намозолили им глаза, понимаете? И мы сами, и наше государство. Они считают, что лучше бы нас не было. Ни нас — как плодов излишне гуманной медицины. Ни нашего государства — которое переводит ценные ресурсы на некачественных людей и угрозы качественным людям и странам.

А для этого удобнее всего было бы, если бы мы сначала развалили свое государство, а затем вцепились друг другу в глотки ради ампулы с антибиотиком, рулона туалетной бумаги или батона колбасы. Именно в этом, как они полагают, — наше предназначение и судьба. Именно в этом роль пришедшей заразы — очищение.

Не могу сказать, что они абсолютно неправы. Очищение, конечно, необходимо. От самообманов, иллюзий, излишеств. Потому что сейчас утверждение «Я, Иван Петрович, — либерал/монархист/коммунист» — это иллюзия. Ведь реальность со своим коронавирусом сейчас спрашивает нас не об этом.

Реальность спрашивает: человек ли ты? Будешь ли ты сеять панику? Делать на согражданах мелкий гешефт?

Коронавирус спрашивает: будешь ли ты соблюдать правила карантина? Поможешь ли соседке? Сходишь ли для нее в магазин за продуктами? Измеришь ли ей давление и температуру? Останешься ли ты вежливым в очереди в магазине?

Есть ли у тебя, кому и чем помочь и у кого попросить помощи? Чувствуешь ли ты себя членом братства, переназначение которого — работать? Работать над собой и для ближнего?

Каждый наш поступок — это ответ. И цена поступка, цена слова сейчас невероятно возросла. Потому что сейчас мы работаем не за рубли и не за доллары, а за жизни.

Работайте, братья!