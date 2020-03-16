Манукян потребовал запретить митинги «оппозиции», которая может распространять коронавирус

Москва, 16 марта. Общественный деятель, блогер Вадим Манукян потребовал запретить митинги «оппозиционеров», которые любят отдыхать за границей. Он не исключил, что представители псевдооппозиции могут заразить россиян коронавирусом на своих акциях.

Ранее депутат Думы Асбестовского городского округа от КПРФ Наталья Крылова заявила об отсутствии причин для отмены акций протестов. Она объяснила, что, по официальным данным Роспотребнадзора и Минздрава, на их территории не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Кроме того, подчеркнула она, перед подачей заявления на митинг ее сторонники намерены подать запрос в органы власти с просьбой предоставить актуальную информацию о наличии случаев заражения. Более того, Крылова намерена переложить ответственность на власть, если после митинга появится хоть один заболевший.

На фоне распространения коронавируса Манукян призвал россиян сидеть дома. По его мнению, те, кто зовет граждан на протестные акции, подвергает соотечественников опасности.

«Сейчас не время проводить массовые акции и митинги. А оппозиционерам я бы хотел сказать, чтобы они занялись делом, а не политическим популизмом», — подчеркнул общественный деятель в интервью Nation News.

Блогер напомнил, что на сегодняшний день уже принят ряд мер в отношении митингов. Однако, по его мнению, сейчас акции стоит «максимально ограничить».

Манукян также напомнил, что «оппозиционеры» любят путешествовать по миру, отдыхать на «фешенебельных курортах», могут привезти коронавирусную инфекцию на родину и заразить окружающих, в частности, участников их акций.