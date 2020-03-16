Красный Полумесяц осудил нападения на волонтеров в сирийском Идлибе

Дамаск, 16 марта. Нападения на волонтеров Сирийского Красного Полумесяца в провинции Идлиб являются преступлениями против человечности. Такой точки зрения придерживается организация, выпустив специальное заявление, передает Telegram-каналы.

Сообщается, что инциденты произошли 14 марта в городах Идлиб и Ариха. Вооруженные боевики ворвались в здания Красного Полумесяца, напав на активистов и разграбив имущество.

«Нападения <…> подпадают под категорию военные преступления и преступления против человечности. Они совершены сторонами, которые контролируют эти районы и, следовательно, несут ответственность за безопасность и защиту волонтеров», — говорится в заявлении.

Организация призвала стороны конфликта не препятствовать деятельности медиков, регламентированной международным соглашениями.

«Подобные преступления не имеют срока давности, и мы просим все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и обеспечить быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам», — отмечается в тексте.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась в конце февраля, когда подконтрольные Турции экстремисты начали наступление на позиции правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь.

В ходе боестолкновений погибли 36 турецких военнослужащих. Анкара продолжает поддерживать террористические группировки, действующие на территории провинции Идлиб.