МИД РФ направил ноту протеста Киеву после атаки на посольство

Москва, 16 марта. Москва направила Киеву ноту протеста в связи с провокацией против посольства РФ. Соответствующее заявление сделали в российском МИД.

Во время празднования Дня добровольца 14 марта украинские националисты чествовали так называемых «ветеранов АТО», принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Экстремисты зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты у здания посольства РФ.

«По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов находились у посольства, однако задержаний не было. МИД РФ направил ноту с заявлением, что киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и не пресекают агрессивные выходки националистов против российского посольства в Киеве.

Российская сторона призвала украинские власти привлечь к ответственности провокаторов и принять меры для остановки неослабевающий накал русофобии в стране.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что атака на российское посольство в Киеве является актом международного терроризма. Сенатор добавил, что марш националистов в Киеве состоялся, несмотря на введение на Украине общенационального карантина.