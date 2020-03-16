«Сибирский Хабаровск» в Twitter Навального выдал американских авторов его текстов

Москва, 16 марта. Глава признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный оскорбил жителей Хабаровска, борющихся с проблемой расселения ветхого фонда в городе.

15 марта хабарочане вышли на митинг, требуя ускорить этот процесс. Навальный тут же решил воспользоваться этим для критики действующей власти. Он опубликовал фото с митинга, на котором можно видеть баннер с обращением местных жителей к президенту США Дональду Трампу. Тут же блогер с неуместной иронией написал, что коронавирус не так смертелен для здоровья, как жизнь в бараках. При этом он назвал жителей Хабаровска «сибиряками». Позже он «извинился» за эту ошибку, написав: «Ок, лопухнулся». И тут же добавил, что приносит извинения и Трампу за то, что на плакате перед его именем не написали слово «мистер».

Один из пользователей в комментариях предположил, что эта ошибка напрямую указывает на связь Навального с западными кураторами его антироссийской деятельности.

«Вы спалились, Алексей! Вам тексты пишут америкосы. По их картам Хабаровск действительно в Сибири», — написал @dimm_a.

Тут же он прикрепил ссылку на статью англоязычной «Википедии», в которой Хабаровск и Хабаровский край указаны как субъекты Сибири.

Как отмечает «Политика сегодня», попытки Навального критиковать якобы «бездействие» российских властей в борьбе с угрозой распространения коронавируса, как обычно, не имеет под собой никаких обоснований. Обо всех мерах, предпринимаемых по недопущению распространения COVID-19 в регионе, ранее объявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Но Навального это не остановило, и он предпочел публиковать традиционные фейки и голословные обвинения, отрабатывая деньги западных спонсоров. Препятствием для него не стали ни зарегистрированные во всем мире случаи смертей от коронавируса, ни издевательство над реальными проблемами своих сограждан.