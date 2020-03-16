Матвиенко назвала голосование по поправкам в конституцию важнейшим политическим событием

Москва, 16 марта. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан 22 апреля прийти и проголосовать по поправке к Конституции РФ. Спикер Совфеде отметила, что это важнейшее политическое событие в жизни страны.

«Что будет с общероссийским голосованием — будет решать президент, правительство, Федеральное Собрание в зависимости от того, как будут развиваться события», ― заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда назвала голосование по поправке в Конституцию РФ «важнейшим политическим событием в жизни страны», которое бывает раз в 30–50 лет. При этом она выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение общероссийского голосования по Конституции РФ.

«Сейчас у нас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер», ― добавила Матвиенко.

В субботу, 14 марта, глава государства подписал закон о поправке к Конституции РФ. Закон устанавливает новые требования, выдвигаемые к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня, а также устанавливает приоритет российского законодательства над международным.

Решение о вступлении закона в силу будет принято по результатам общероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля. Официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает никаких альтернативных дат всероссийского голосования о внесении поправок в конституцию.