Представитель «Волонтеров Конституции» — о поправках, Петербурге, властях и бизнесе

С начала марта в Петербурге набирают волонтеров, главная задача которых — информировать население о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Их так и называют — «Волонтеры Конституции». Набором корпуса добровольцев занимается Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Зачем петербургским волонтерам поправки в конституцию? Что вообще подталкивает петербуржцев присоединяться к добровольческому движению? Кто помогает волонтерам, пока они помогают нам? На эти вопросы корреспонденту Федерального агентства новостей ответил помощник руководителя регионального штаба Санкт-Петербурга «Волонтеры Конституции» Сергей Борисов в кулуарах пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

— Какие новые тренды и тенденции появились в добровольчестве Петербурга после 2018 года — Года добровольца и волонтера?

— Во-первых, в 2018 году по окончании Чемпионата мира по футболу открылся наш центр городских волонтеров Санкт-Петербурга. Я считаю, это один из главных трендов развития добровольчества в Петербурге, а что касается дополнительных трендов: конечно, особое внимание уделяется социальной сфере. Добровольчество именно в этой сфере активно развивается. К этому я бы отнес и «серебряных» волонтеров (волонтеры «серебряного» возраста. — Прим. ФАН) — Петербург является родоначальником этого движения. Сейчас это особо важно и значимо. Одна из поправок в Конституцию — про добровольчество (речь идет о поправке к 114 статье основного закона). Соответственно, у государства будет больше возможностей, чтобы влиять на развитие тех или иных добровольческих направлений. У нас событийно-спортивное добровольчество хорошо развито, но в каких-то локальных направлениях, в социальной сфере волонтерство не до конца развито. Возможно, именно эта поправка поможет им развиваться в более ускоренных темпах.

— В каких сферах волонтеры нужны, но пока их там нет?

— Социальная сфера. После поправок, может быть, интерес и какие-то возможности у волонтеров появятся для участия. Сейчас есть определенные наработки, но необходима помощь в этом направлении. Может быть, после принятия поправок появятся дополнительные возможности для развития, появится больший интерес у жителей города присоединиться к добровольцам этого направления.

— Ваш центр появился в 2018 году. Сколько волонтеров в нем числятся сейчас?

— Сейчас уже более 15 тысяч человек. А вообще по Петербургу — более 80 тысяч волонтеров. Это существенный вклад в развитие города и нашего добровольческого движения как в регионе федерального значения.

— Насколько я понимаю, эти 80 тысяч волонтеров — члены разных объединений и организаций. Есть ли между вами конкуренция, или это история про сотрудничество?

— Именно после 2018 года это больше сотрудничество. У нас для этого создан совет по развитию добровольчества, который объединяет в себе все волонтерские объединения. Можно вступить в совет, и вместе работать над развитием нашего города и добровольчества в целом: [предлагать] какие-то нововведения, [вносить] предложения по мероприятиям, по тому, как мы можем привлечь жителей города к нашей деятельности, как проводить информационные кампании, какие акции наиболее востребованы. Та же деятельность «Волонтеров Конституции» — как ее осветить и как привлечь внимание [к тому], что волонтеры являются неотъемлемой частью этого события в ключе информационного глобального поля.

— Кто идет в волонтеры? Есть ли какой-то единый портрет добровольца Петербурга?

— В принципе, мы понимаем, что это молодые люди на рубеже школьного и студенческого возрастов — 16–20 лет. Можно заметить, что, с одной стороны, волонтерство омолодилось, но при этом очень быстро набирает обороты волонтерство «серебряного возраста». С чем это связано? Наверное, с тем, что людям этого возраста очень интересно работать с молодыми, передавать свой опыт и навыки. Общаясь с ними, ты получаешь такой огромный заряд энергетики, положительных эмоций, и, в принципе, они могут развивать тебя как человека с большой буквы. Мероприятия, которые проводят «серебряные волонтеры», кардинально отличаются от того, чем занимается молодежь. Это те же, например, клубы по дизайну — то есть клубы по интересам, которые объединяют их, и молодежь к ним смело присоединяется. Появляется коллаборация, создаются новые проекты, в которых это развивается.

— А что подталкивает молодежь присоединяться к добровольческому движению?

— Очень часто это просто причастность к событию. Если посмотреть в ретроспективе, это федеральные и международные соревнования. Наверное, при участии в них молодежь понимает, что волонтерство — это круто, это не просто получение каких-то сувениров или бесплатной экипировки, это история про общение, взаимодействие и личное развитие. Добровольчество дает возможности для социализации и поиска тех ниш, в которых человек хочет развиваться.

— Это парадная сторона волонтерства. Но есть ведь и изнанка, связанная с трудностями добровольческой деятельности. Например, если говорить о работе поисковых отрядов, туда меньше людей идут?

— Да, меньше. Но это оправдано тем, что человек идет туда относительно осознанно. Потому что специфика работы очень особенная: надо быть и морально подготовленным, и физически. Если мы рассматриваем участие в спортивных мероприятиях — чаще всего, это девушки. А что касается поисковых отрядов — здесь больше задействованы мужчины и молодые люди. Вот это уже та разница, которую мы видим <…> Здесь нельзя забывать и о моральной подготовленности: все-таки, очень тяжело, потому что одно дело просто общаться с иностранцем, а другое дело — ты отправляешься в лес, где сам можешь потеряться. Нужно пройти обучение, большой объем подготовки прежде, чем тебя допускают к такой деятельности.

— Волонтеры помогают нам, а кто помогает волонтерам?

— Сейчас в Петербурге активно развивается корпоративное волонтерство, когда представители бизнеса также участвуют в каких-то мероприятиях, организовывают них. К бизнесу присоединяются обычные волонтеры: например, в прошлом году проходили «Зеленые игры» на прибрежной территории финского залива, где мы очищали прибрежную полосу от мусора. Это была большая акция. Да, бизнес принимает активное участие, появляются новые соглашения о корпоративном волонтерстве, как в Петербурге, так и по всей России.

С 2018 года появились новые инструменты, которые помогают властям поддерживать добровольчество, и мы понимаем, что та же поправка в Конституцию — это еще один из таких инструментов. Развитие есть, и оно будет — все только начинается. 2018 год был Годом добровольчества, сейчас — поправка в Конституцию, возможно, через пару лет появится еще что-то, чтобы поддерживать нас: отдельные организации, волонтеров, чтобы поощрять их деятельность. Особенно, как мы говорили – поисковые отряды и социальную сферу. Потому что мы понимаем, что это более сложный вид деятельности, нежели событийно-спортивное волонтерство.

— Как, на ваш взгляд, изменилось петербургское волонтерство за последние годы?

— Во-первых, оно стало более узнаваемым. Когда я только начал в 2016 году переходить на уровень города, было очень мало информации, что существует волонтерская деятельность как таковая, что это большое движение, а не какие-то отдельно взятые организации. Появились брендинг, социальная реклама. Даже едешь в метро — видишь различные постеры о донорстве крови, о донорстве костного мозга, что сейчас активно продвигается.

Второе — [изменился] сам характер мероприятий. Сейчас появились мероприятия для волонтеров. То есть, не только те, где волонтеры являются помощниками, а когда мероприятия создаются специально для волонтеров, чтобы узнать, что необходимо им. Как развивать эту сферу, какие нормативные акты принимать и разрабатывать, как поощрять, мотивировать к участию в волонтерской деятельности.