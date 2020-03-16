Неизвестный расстрелял прохожего из травматического пистолета в Туле

Тула, 16 марта. Неизвестный открыл стрельбу в центре Тулы. Стрелявший скрылся с места происшествия на белой иномарке. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, стрельба произошла возле инфекционной больницы на улице Братьев Жабровых. Мужчина попросил прохожего дать ему сигарету. Просьба стала причиной конфликта, в результате которого неизвестный достал травматический пистолет и дважды выстрелил в прохожего. После этого стрелок сел в автомобиль Volkswagen и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что пострадавший отделался легкими травмами и отказался от госпитализации. Медики оказали ему всю необходимую помощь на месте.

В данный момент правоохранители объявили в городе план «Перехват». Оперативники пытаются установить личность и задержать нападавшего.