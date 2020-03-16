Лоза назвал положительную сторону пандемии коронавируса

Москва, 16 марта. Пандемия коронавируса может способствовать сплочению семей. Такое мнение высказал известный советский и российский певец Юрий Лоза.

По его словам, вынужденная самоизоляция позволяет людям больше общаться со своими близкими.

«Сейчас из-за коронавируса люди начнут разговаривать друг с другом, общаться с детьми, вместе ужинать и так далее. Это напоминание нам о том, что мы хоть и стадные животные, но, тем не менее, есть еще и маленькие ячейки — близкий круг, твои близкие», — пояснил Лоза порталу «ПолитЭксперт».

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа SARS-CoV-2 впервые произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. Сегодня очагами заразы считаются Китай, Южная Корея, Иран, Испания и Италия. Сложной также остается ситуация в Германии и Франции.

Ряд стран ввели ограничения на пересечение границы и авиасообщение. Многие крупные мероприятия были отменены или перенесены. Так, например, власти Испании были вынуждены отложить национальный чемпионат по футболу. Под вопросом остается проведение летних Олимпийских игр в Токио и чемпионата Евро-2020.

Российское правительство заявило, что намерено поддержать отрасли экономики, которые оказались в зоне риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, речь идет об авиаперевозках, туризме и строительстве.