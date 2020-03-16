Манукян поддержал Лику Стар, которая из Италии предупредила россиян о коронавирусе

Певица Лика Стар дала интервью о коронавирусе в Италии автору резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогеру Вадиму Манукяну. История, рассказанная певицей, легла в основу шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Специально для этой передачи Лика Стар сделала репортаж из Италии, а Вадим Манукян стал одним из гостей шоу.

На своей странице в Facebook Лика Стар прокомментировала свое виртуальное участие в программе.

«Спасибо Вадиму Манукяну, который первый взял у меня интервью о том, какова реальная ситуация в Италии, не исказив ничего, и это интервью мигом разлетелось! Достучались! Вадим стучался ко многим в закрытые двери, чтобы дать мне возможность рассказать об опасности короновируса, но многие на тот момент просто закрывали уши. Однако это только начало! Я очень сильно переживаю за ситуацию в России! Мало кто понимает надвигающуюся опасность! Изолируйте себя, своих детей, пожилых родителей! Карантин спасет вас и многих людей!»

Впечатлениями от эфира Манукян поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Мы пробили стену непонимания! Колонка Вадима Манукяна

Когда Лика Стар поделилась со мной переживаниями по поводу драматичной ситуации в Италии, связанной с коронавирусом, я сразу предложил сделать интервью. Мне очень хотелось, чтобы ее мысли о том, как правильно вести себя в подобной ситуации, узнало как можно больше людей в России.

Это и стало темой шоу «Звезды сошлись». Никакой чернухи во время эфира не было, паники никто не нагонял, но все участники — серьезно и с юмором — говорили об очень важных вещах.

Главный итог: мы пробили стену непонимания. А Лика Стар получила возможность донести до большой аудитории важную информацию о том, как в Европе развивается пандемия, вызванная коронавирусом. Ее крик души услышали многие, и, думаю, это поможет россиянам не повторять ошибок, допущенных в Италии.

Дмитрий Тарасов сбежал от коронавируса

В ходе эфира я познакомился и пообщался с футболистом Дмитрием Тарасовым. Серьезная травма ноги не помешала ему добраться до студии. Мы о многих вещах успели поговорить, но я напрочь забыл, что он был мужем Ольги Бузовой. Для меня Дмитрий Тарасов и его новая избранница Анастасия Костенко уже стали одним целым. У них растут дети. Я очень симпатизирую этой семье, тем более, что Анастасия моя землячка. Дмитрий счастлив в новом браке, и этого не скрывает, а по поводу хейтеров особо не переживает — их у публичных людей всегда немало. Что касается зловредного коронавируса, то Дмитрий рассказал, что сумел вырваться из Италии буквально за неделю до того, как страну закрыли из-за пандемии.

Распутина, Волочкова, Трубач и Колдун

Несмотря на серьезность темы, эфир прошел достаточно весело, во многом, благодаря его участникам — Маше Распутиной, Анастасии Волочковой и Дмитрию Колдуну. Распутина повеселила публику рассказом, как спасается от любых инфекций при помощи перекиси водорода. К ужасу других участников шоу она призналась, что иногда даже пьет эту жидкость. От имени всех знакомых врачей еще раз говорю:

Маша, не делай так, не надо!

Затем микрофон перехватила Анастасия Волочкова. Она традиционно пригласила всех в баню и сказала, что это ее личное средство профилактики коронавирусной инфекции.

Волочкова также рассказала о злоключениях Николая Трубача, который заразился коронавирусом еще два года назад, когда это не было «мейнстримом» (правда, и коронавирус тогда был другой, не COVID-19).

Певец Дмитрий Колдун рассказал, что полностью готов отбывать карантин, если придется. По его словам, ему никакой коронавирус не страшен: он уже запасся продуктами и планирует спокойно просидеть дома положенные две недели, даже не заметив, как они пролетят.

Сохраним интригу

Во время эфира я почти не высказывался, ведь я, прежде всего, пришел поддержать Лику Стар, а также приглядеться к потенциальным героям моих будущих интервью. Впрочем, кое о чем в ходе эфира я говорил, но, поскольку это осталось за кадром, сохраним интригу для следующих публикаций Федерального агентства новостей и для моего Telegram-канала.