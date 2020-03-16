ЦБ назвал меры предосторожности при использовании наличных на фоне коронавируса

Москва, 16 марта. Центробанк РФ передает банкам только «чистые» наличные деньги, выдержанные более 14 дней в соответствии со стандартными процедурами. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), срок жизни коронавируса на бумаге составляет три-четыре дня.

«Банк России выдает кредитным организациям «чистые» банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления», ― говорится в сообщении.

Тем не менее в регуляторе призвали соблюдать меры предосторожности при использовании наличных на фоне коронавируса. При взаимодействии с наличными необходимо мыть руки и не трогать лицо, так как вирус может распространяться и через бумажные носители.

«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», ― отметили в ЦБ РФ.

Аналогичные меры предосторожности необходимо соблюдать и при оплате безналичными средствами при вводе ПИН-кода. ЦБ РФ назвал бесконтактный платеж наиболее безопасным видом оплаты.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. По ее словам, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны.