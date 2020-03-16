Правительство РФ поддержит отрасли экономики, оказавшиеся в зоне риска из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Российское правительство поддержит отрасли экономики, которые оказались в зоне риска из-за распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе авиаперевозки, туризм и строительство. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Андрей Белоусов.

На первом заседании координационного совета по противодействию коронавирусу он отметил, что в данном случае речь идет не только о прямом субсидировании убытков, но и специальных мерах, связанных «с недопущением свертывания открытых кредитных линий банков».

«Это, прежде всего, авиаперевозки, туризм, это, в известной мере строительство, поскольку там занято большое количество иностранных рабочих. Это, безусловно, сферы отдыха, развлечений и так далее», — отметил Андрей Белоусов.

Эпидемия коронавируса вызвала трудности с доставкой товаров из Китая, а также привела к снижению числа покупателей в России. Крупные ритейлеры одежды и обуви могут временно закрыть свои магазины на территории РФ. В частности, руководство испанской компании Inditex, которой принадлежат торговые сети Zara, Bershka и Pull&Bear, рассматривает вопрос о временном закрытии своих магазинов в России.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения COVID-2019. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова,около 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они полностью здоровы.