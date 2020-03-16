В Москве из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек

Москва, 16 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете всех массовых уличных мероприятий в столице. В помещениях запрещается проводить мероприятия с участием более 50 человек.

Согласно документу, запрет вступает в силу 17 марта и будет действовать до 10 апреля. Помимо этого, приостанавливается работа кружков и секций программы «Московское долголетие». С 17 марта во всех спортивных школах и учреждениях допобразования вводится режим свободного посещения.

В указе уточняется, что требование о прохождении режима домашней самоизоляции в течение 14 дней распространяется на всех граждан, прибывающих из США, Великобритании, стран ЕС, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

В наземном транспорте временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.

Отдельное поручение дано департаменту труда и соцзащиты — ведомство должно подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан. Оперативному штабу по экономическим вопросам поручено подготовить предложения о поддержке компаний и организаций, чья работа была вынужденно ограничена из-за режима повышенной готовности.

По последним данным, в Москве выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших — один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Все заболевшие находятся в больницах и получают необходимое лечение.