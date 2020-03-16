Цены на нефть впервые опустились ниже 30 долларов впервые с 2016 года

Москва, 16 марта. Стоимость нефти марки Brent впервые с января 2016 года опустилась ниже психологической отметки в 30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По состоянию на 16.40, майские фьючерсы на Brent торгуются по цене 29,84 доллара за баррель. Нефть WTI — 29,08 доллара.

Обвал на нефтяном рынке стал следствием ценовой войны, которую развязала Саудовская Аравия в качестве ответа на решение России выйти из соглашения с ОПЕК. Данное соглашение вводило ограничения на добычу нефти и было призвано сдерживать снижение цен. Эр-Рияд настаивал на том, чтобы члены картеля и Россия снизили объем производства еще сильнее. Москва же заявила, что сперва экспортерам следует изучить влияние коронавируса на нефтяной рынок.

Примечательно, что устроенный саудитами обвал цен может сильно ударить по американской сланцевой нефти, которая дороже в производстве.

Отметим, что глава «Газпром нефти» Александр Дюков настроен довольно оптимистично, несмотря на сложную ситуацию на рынке. По его мнению, падение цен на нефть будет способствовать оздоровлению экономики за счет ухода с рынка проектов с высокой себестоимостью.

Глава «Газпром нефти» убежден, что Россия сможет успешно преодолеть период падения цен на нефть, даже если он продлится достаточно долго. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть этот кризис и выполнить все обязательства перед населением.