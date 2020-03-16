Турция ежедневно продолжает перебрасывать сотни террористов для ПНС Ливии

Бенгази, 16 марта. За всеми операциями террористов-наемников из сирийского Идлиба в Ливии, которые были переброшены на территорию североафриканской страны Турцией, стоит Абу Фуркан. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Кроме того, спикер ЛНА напомнил, что турецкие власти по-прежнему продолжают оказывать активную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Эта помощь заключается прежде всего в поставках боевикам незаконных вооруженных бандформирований, оккупировавших Триполи, оружия, боеприпасов и различной техники, что грубо нарушает эмбарго ООН. Также Анкара регулярно перебрасывает джихадистов из сирийского Идлиба для пополнения рядов преступного триполитанского режима.

Помимо прочего, Фуркан активно ведет теневой бизнес поставляя сирийских наемников ПНС не только в Ливию, но также в ряде других стран, среди которых числится и Сирийская Арабская Республика. Благодаря ему на ливийской территории в настоящий момент находятся свыше 7500 боевиков, многие из которых тесно связаны с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Исламское государство»1. Кроме них помогают главарю ПНС Файезу Сарраджу около тысячи турецких интервентов.

По словам Мисмари, Анкара ежедневно переправляет в Ливию около четырех сотен террористов. Впрочем, многие из них вовсе не готовы участвовать в боях с военнослужащими ливийской армии, вместо этого они терроризируют мирное население Триполи, грабят людей и похищают ради получения выкупа. Некоторые наемники ПНС и вовсе предпочли дезертировать, сбежав в европейские страны под видом беженцев. Очевидно, многие джихадисты, привезенные в Северную Африку Турцией, не верят в успех марионеточного «правительства» Сарраджа.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о террористических маршрутах, используемых Анкарой для перевозки сирийских террористов в Ливию. Напомним, тем самым турецкие власти препятствуют реализации мирных инициатив, озвученных по итогам берлинской конференции по урегулированию ливийского кризиса, прошедшей 19 января этого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.