КС России объявил о соответствии закона о поправке к конституции

Санкт-Петербург, 16 марта. Конституционный суд России объявил о соответствии закона о поправке в основной закон конституции. Об этом говорится в заключении КС.

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ», — говорится в заключении Конституционного суда.

Вердикт Конституционного суда по проверке закона о поправке в конституцию окончательный — заключение КС не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно. Решение также незамедлительно направляется главе российского государства.

Президент России Владимир Путин направил запрос в КС в субботу после подписания закона о поправке в основной закон.

Общероссийское голосование об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим. Голосовать смогут граждане РФ, достигшие 18-летия, кроме заключенных и недееспособных.