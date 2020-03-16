Сын Собчак собрался в охваченную коронавирусом Италию

Москва, 16 марта. Телеведущая Ксения Собчак поделилась видео с сыном Платном, на котором ребенок заявил, что хочет в Италию. Однако малышу тут же объяснили, что в этой стране сейчас опасно.

На кадрах сын Собчак от актера Максима Виторгана сидит за столом и с аппетитом что-то ест. Собчак поинтересовалась у сына, куда бы тот хотел поехать отдохнуть. Подумав, малыш заявил, что отправился бы в Италию. Однако заботливая бабушка Людмила Нарусова стала отговаривать ребенка.

«Нельзя! Там болеют», — объяснила она.

Собчак поддержала родительницу, отметив, что сейчас в Италии не самое безопасное время из-за вспышки коронавируса. Платон объяснил, что соскучился по солнцу.

«Устами младенца не глаголит истина», ― подписала видео Собчак.

Кроме того, ведущая рассказала, что Платон не ходит в детский сад из-за коронавируса. Теперь звездная мама проводит с сыном больше времени.

«Но есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро — с мамой!» ― рассказала Собчак.

Ранее Собчак прокомментировала ситуацию с распространением нового типа коронавируса COVID-19. На своей странице в Instagram она поддержала призывы не пожимать руки при встрече во время эпидемии. Собчак выразила надежду, что правило приветствовать друг друга кивком головы останется с человечеством и после эпидемии. Многие подписчики телеведущей согласились с ее точкой зрения.