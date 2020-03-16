Сирия, 16 марта. МИД РФ сообщил о возобновившихся атаках боевиков в Идлибской зоне деэскалации. Власти САР закрыли погранперегоды на границе с Иорданией и Ираком. ЦПВС РФ доставил гумпомощь в провинцию Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам боевиков на северо-востоке Латакии; временно закрыли погранпереходы «Насиб» и «Абу-Кемаль» на границе с Иорданией и Ираком.

ВС Турции и протурецкие силы: арестовали не менее десяти гражданских лиц в районе Рас аль-Айна на северо-востоке САР; перебросили военную технику на север Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: попытались предпринять вылазки на позиции ВС Турции у сирийско-турецкой границы.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: доставил гумпомощь в провинцию Даръа.

Провинция Латакия

Возобновились вооруженные стычки на линии разграничения правительственных сил и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (ogn55), подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в районе населенного пункта Джубб аль-Ахмар, обстреливают укрепрайоны группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) на подступах к городу Кабана на северо-востоке Латакии. Отмечается, что столкновения были спровоцированы террористами.

Провинция Даръа

В провинции прошла очередная гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон. Стало известно, что 250 продовольственных наборов, общий вес которых составил более тонны, были распределены среди мирных жителей населенного пункта Курайм эш-Шамали.

Между тем военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в целях сдерживания угрозы распространения коронавируса были временно закрыты пограничные переходы «Насиб» и «Абу-Кемаль», размещенные на юге Даръа и юго-востоке Дейр-эз-Зора соответственно.

Провинция Идлиб

Вслед за реакцией Международного комитета Красного Креста налет террористов на филиалы Сирийского арабского Красного Полумесяца получил осуждение со стороны Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Представители органа заявили о том, что подобные действия ставят под угрозу оказание гуманитарной помощи жителям региона. Напомним, в первой половине дня стало известно о нападении радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» на добровольцев благотворительной организации.

Тем временем боевики возобновили атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников в Идлибской зоне деэскалации. Эту информацию подтвердил МИД РФ. Напомним, радикальные исламисты из коалиции ХТШ и подконтрольных ей формирований отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых на линии разграничения сил был введен режим тишины.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал турецкого Министерства национальной обороны (tcsavunma) сообщил о новых попытках курдских боевиков организовать нападения в зоне операции «Источник мира». Стало известно, что члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) предприняли вылазки в контролируемых ВС Турции и ее союзниками районах, однако преуспеть на данном направлении им не удалось. По предварительным данным, были нейтрализованы 11 курдских боевиков.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что протурецкие силы активизировали обыски в северных районах провинции с целью выявления курдских боевиков, осуществляющих подпольную деятельность. За последние несколько дней по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК) были арестованы как минимум десять человек в городе Рас аль-Айн и близлежащих населенных пунктах. О дальнейшей судьбе задержанных пока ничего неизвестно.

Между тем агентство новостей SANA News передает, что в Хасаку был передислоцирован военный конвой из Турции. Не менее 15 единиц техники, а также средства материально-технического обеспечения были доставлены в район населенного пункта Аль-Арбаин.