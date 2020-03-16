В России создали сайт для информирования о распространении коронавируса

Москва, 16 марта. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о создании специального сайта СТОПКОРОНАВИРУС.РФ для информирования о распространении инфекции в РФ.

По его словам, на одном интернет-ресурсе будет вся информация о работе комиссии по противодействию вируса в России.

«Еще задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации», — сказал российский чиновник.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань, активно распространяется по всему миру. Жители свыше 110 стран мира уже заражены коронавирусом. В России число заразившихся приближается к 70, сообщил Infox.ru.