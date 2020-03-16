На Украине будут наказывать за умышленное заражение коронавирусом

Киев, 16 марта. Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроект, предполагающий уголовную ответственность за умышленное заражение людей коронавирусом. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий.

По его словам, закон предусматривает административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную ответственность за умышленное заражение людей коронавирусом. Кроме того, законодательная инициатива позволит гражданам Украины работать дистанционно в условиях карантина. Документ также предусматривает оперативную закупку товаров и услуг необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса.

Радуцкий добавил, что закон временно освобождает от уплаты таможенной пошлины лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которые необходимы для предотвращения эпидемии коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. Заболевание унесло жизни шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

К настоящему моменту на Украине зафиксированы три подтвержденных случая заболевания коронавирусом, передает газета «Известия». 13 марта министерство здравоохранения Украины сообщило о гибели пожилой женщины в результате заражения новым типом коронавируса.