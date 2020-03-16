Суперфинал конкурса «Лидеры России» отложен из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Запланированный на март суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России» оказался отложен из-за коронавируса. Об этом сообщает организатор мероприятия — некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».

«Суперфинал конкурса, запланированный на 27-31 марта в Сочи, переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году помимо основного конкурса проводятся конкурсы по трем направлениям — «Здравоохранение», «Наука», а также «Финансы и технологии». На данный момент уже прошли полуфиналы основного конкурса, а также финал по теме «Здравоохранение».

Напомним, что всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года. Его цель — отобрать и подготовить молодые управленческие кадры. Каждый из финалистов конкурса получает наставника из числа успешных управленцев, который делится со своим подопечным знаниями и опытом.

По словам президента РФ Владимира Путина, российские власти должны делать все возможное, чтобы дать молодым специалистам возможность для самореализации. Лидер страны заметил, что некоторые люди, которые успешно показали себя на этих конкурсах, заняли высокие должности, в том числе министров, замминистров и губернаторов. По словам Путина, «это очень хороший социальный лифт».