Громский дал прогноз по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Санкт-Петербург, 16 марта. Явка на голосовании по поправкам в конституцию будет значительно выше 50%, считает политтехнолог, эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

Тему проведения голосования по внесению поправок в основной закон России ведущие политологи и эксперты обсуждали в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По мнению Громского, явка будет высокой еще за счет такого кумулятивного эффекта:

«С одной стороны, это вопрос государственный, причем даже выше на порядок, чем выборы президента. С другой стороны – смысл этого голосования затронет каждого гражданина непосредственно. По моим прогнозам, явка будет значительно выше 50% зарегистрированных избирателей», — сказал Громский.

Председатель центрального штаба «Волонтеры Победы» Ольга Амельченко, интерес к голосованию есть и среди молодежи.

«Думаю, что многие придут и поддержат», — добавила она.

Амельченко напомнила, что среди поправок есть и та, которая связана с волонтерской деятельностью. Напомним, голосование по поправкам в конституцию запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. В голосовании смогут принять участие лица, достигшие 18-летнего возраста.