Как защититься от коронавируса на рабочем месте: несколько нетривиальных советов

В связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса COVID-19, которая затронула и нашу страну (количество зараженных в России по официальным данным приближается к сотне), все больше организаций и учебных заведений переходят на удаленный режим работы. Однако, если ваша организация пока не отправила вас работать из дома, обратите внимание на несколько простых правил, как защитить себя и других от распространения вируса в материале Федерального агентства новостей.

Нетривиальные советы, которые дал нам врач-гигиенист Игорь Петренко, мы собрали в список простых рекомендаций, которые под силу выполнить каждому.

Первое. Держим рабочее место в чистоте. Скажем «нет» забытым фантикам от конфет, огрызкам яблок, пустым бумажным стаканчикам из-под кофе, вековой пыли за монитором и — заодно — милым офисным финтифлюшкам, которые по сути — пылесборники и рассадники микробов, а то и вирусов.

Второе. Намекаем руководству, что, раз уж вас не переводят организованно на уделанную работу, неплохо бы оборудовать санузлы дозаторами с дезинфицирующими растворами, а рабочие места — дезинфицирующими салфетками для протирания рук и рабочих поверхностей.

Третье. Берем борьбу с коронавирусом в свои крепкие руки. Для этого:

— каждое утро вытряхиваем (не на пол, а на салфетку) из клавиатуры своего компьютера все крошки и другую грязь, а затем каждую буковку протираем дезинфицирующими салфетками; — в начале и в конце рабочей смены протираем дезинфицирующими салфетками экран монитора; — каждые два часа, а лучше чаще протираем компьютерную мышку дезинфицирующими салфетками; — рабочие и личные гаджеты тоже держим в чистоте, все те же незаменимые дезинфицирующие салфетки вам в помощь.

Четвертое. На работу приходим тщательно умытыми, в чистой одежде, которую стараемся менять ежедневно. Бороды и усы (для кого это актуально) стоит, по возможности, сбрить. Руки моем как можно чаще и не хватаемся ими за лицо. На работе руки каждые два часа обрабатываем антисептиком, а также моем с антисептическим мылом после посещения туалета и перед едой (каждая помывка — не менее 20 секунд).

Пятое. Отвыкаем от милой привычки устраивать пикничок прямо у компьютера, пищу принимать желательно в специально отведенном для этого месте, которое обрабатывается в соответствии с требуемыми санитарными нормами. Распивать чай и кофе тоже лучше не на рабочем месте, а в столовой.

Шестое. Сидеть, по возможности, подальше друг от друга, отвыкать от средневековой привычки пожимать при встрече руки, на время отставить поцелуйчики-обнимашки, похлопывания по спине и тому подобные офисные нежности.

Седьмое. Каждые два часа, а лучше чаще, проветриваем помещение — вирусы ой как не любят свежий воздух! Кварцевые лампы в помещении тоже будут нелишними.

И последнее, главное. При малейших признаках недомогания переходим на удаленную работу или отправляемся на больничный.