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Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца

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Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных продуктов на два месяца

Москва, 16 марта. Российские регионы должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период. Об этом говорится в официальном заявлении Минсельхоза РФ.

В министерстве подчеркнули, что ситуация на агропродовольственном рынке России стабильная. Также сообщается, что Минсельхоз создал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом. По ее словам, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о создании специального сайта СТОПКОРОНАВИРУС.РФ для информирования граждан о распространении инфекции в РФ. По его словам, на одном интернет-ресурсе будет вся информация о работе комиссии по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса. В случае, если антисептические средства закончатся в магазинах и аптеках, то изготовить дезинфицирующую жидкость можно дома из подручных средств.

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