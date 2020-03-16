Минобороны рассмотрит обращение о публикации «Лентой.Ру» вбросов о российской боевой авиации

В Федеральную службу безопасности ранее был направлен запрос с просьбой проверить публикации интернет-издания «Лента.Ру» на предмет соответствия законодательству и содержания недостоверной информации относительно боеспособности российской авиации.

Ранее главный редактор информационного агентства «Русская Народная Линия» Анатолий Степанов направил заявление в Федеральную службу безопасности для того, чтобы ведомство провело проверку содержания статьи. Причиной обращения стала статья «Лента.Ру» под названием «Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях», в которой, по словам заявителя главного редактора, содержится недостоверная информация и оценочное суждение о том, что большая часть боевых самолетов ВС РФ якобы непригодна к использованию.

При этом автор материала «Ленты.Ру» ссылается на сетевой ресурс «Mil.Press Военное», где была опубликована полная и реальная информация о состоянии российской военной авиации. Однако сотрудник «Ленты.Ру» в своем материале исказил данные так, чтобы продемонстрировать читателю якобы небоеспособность Вооруженных сил России в воздухе.

«Перечисленные экспертные мнения и выводы специалистов в материале «Ленты» отсутствуют. Оставлены только те цитаты, суждения и их фрагменты, которые формируют у читателя превратное мнение о подготовке российской военной авиации. Считаю данный материал тенденциозным, не соответствующим действительности, направленным на дискредитацию российских вооруженных сил в целом и доверие к современной российской авиационной технике, в частности», — говорится в обращении Степанова.

Федеральная служба безопасности в соответствии с законодательством ответила на запрос гражданина страны. В документе уточняется, что, согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона РФ от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», заявление Анатолия Степанова было направлено для рассмотрения и подготовки ответа в управление Министерства обороны России по работе с обращениями граждан.