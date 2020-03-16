Коронавирус в арабском мире: суточная сводка по состоянию на 17.00 16 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 48 (+3) | смертей: 4 (+1) | выздоровлений: 12 (+12)]

Государственный авиаперевозчик Air Algerie приостанавливает все рейсы во Францию с 17 марта, однако займется вывозом граждан Алжира из Пятой республики.

С 19 марта прекращается все авиационное и морское снабжение с Европой.

Египет [заражений: 126 (+17) | смертей: 2 | выздоровлений: 27]

СМИ Египта сообщил о заражении нескольких офицеров ВС Египта коронавирусом, тогда как власти это, по словам СМИ, отрицают.

Ливанская Al-Akhbar и египетская газета Egypt Watch утверждают, что реальное число заболевших по стране превышает 1700 человек.

Ливия [заражений: 3 | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Марокко [заражений: 28 (+10) | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Франция направила официальный запрос в авиакомпании с просьбой помочь вернуть на родину тысячи французов, застрявших в Марокко. Консул Франции заявил в Твиттере, что страна не будет проводить репатриацию своих граждан, пока сохраняется возможность использовать коммерческие авиалинии.

Власти страны объявили о создании фонда на общую сумму 10 млрд дирхам (1 млрд долларов) для развития инфраструктуры в области здравоохранения и помощи пострадавшим областям экономики. Посредством фонда планируется приобрести необходимое медицинское оборудование и помочь туристическому сектору, чтобы сохранить рабочие места.

В Королевстве объявили о закрытии ресторанов, кинотеатров, спортивных и развлекательных центров.

Судан [заражений: 1 | смертей: 1 | выздоровлений: 0]

Тунис [заражений: 20 (+2) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Создан благотворительный фонд для борьбы с коронавирусом и снижения его экономических последствий.

В соцсетях сообщают, что Тунис закрывает границу с Ливией в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 214 (+2) | смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 77 (+17)]

Зарегистрирована первая смерть от коронавируса - скончалась 65-летняя женщина.

Израиль и Палестина [заражений: 251 (+51) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о возможности формирования чрезвычайного правительства на фоне угрозы распространения коронавируса.

«Перед лицом чрезвычайной ситуации на глобальном и национальном уровнях мы должны объединить силы и создать сильное и стабильное правительство, которое сможет принимать бюджет и принимать жесткие своевременные решения», — цитирует заявление Нетаньяху Telegram-канал «Дежурный по Израилю».

Минздрав Израиля сообщил, что данные о 344 случаях заражения коронавирусом, ранее переданные СМИ, - ошибочны. В министерстве пояснили, что произошел сбой в компьютерной системе, который уже устранен. Уточненные данные о числе заразившихся будут опубликованы в ближайшее время.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно отменила отпуска и увольнительные из-за угрозы распространения коронавируса.

Иордания [заражений: 16 (+9) | смертей: 0 | выздоровлений: 1]

Центробанк объявил о мерах по поддерже пострадавших от коронавируса секторов экономики - в частности, туризма.

Границы закрыты, разрешена доставка только коммерческих грузов.

Власти пытаются совладать с паникой, уверяя граждан, что не стоит выкупать все товары и сметать с полок предметы первой необходимости - запасов хватит на полгода.

В одной тюрем в Петре произошёл бунт, спровоцированный запретом на посещение заключенных членами семей из-за угрозы распространения коронавируса. Двое заключенных погибли.

Власти Иордании заявили, что мужчина, у которого диагностировали коронавирус по прибытию из Великобритании, сбежал. Разосланы ориентировки.

Аэропорт Акабы приостановил отправку и прием рейсов.

Ирак [заражений: 124 (+14) | смертей: 10 | выздоровлений: 26 (+11)]

Иракское правительство ввело комендантский час в столице до 24 марта. Багдадский международный аэропорт приостановил все рейсы.

Иракский футбольный союз заявил о переносе футбольных состязаний с 15 на 25 марта.

Китайские эксперты, прибывшие в Ирак для оказания помощи, привезли с собой предметы первой необходимости и медикаменты, заявив о скорой отправке еще одной партии.

Йемен [заражений: 0]

В Минздраве подконтрольной хуситам Сане источник Middle East Eye заявил, что страна не готова к вспышке коронавируса. В Йемене умирают от холеры, но мировая психическая пандемия коронавируса сказалась и на Йемене: скупают все маски и гель для рук. В самой Сане есть лишь одно место, где есть возможность диагностировать коронавирус.

Катар [заражений: 401 (+64) | смертей: 0 | выздоровлений: 4]

Катар прекратил принимать все рейсы, за исключением грузовых и транзитных. Общественный транспорт тоже ограничен.

Под запрет попали фудкорты, рестораны, кофейни и общественный транспорт.

Кувейт [заражений: 123 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 9]

В одной из жилых башен введен карантин ввиду того, что местные жители вступали в контактах с заболевшими коронавирусом.

Власти Кувейта приостановили все международные рейсы.

Ливан [заражений: 110 | смертей: 3 | выздоровлений: 1 (+1)]

Президент Ливана Мишель Аюн заявил о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. На заседании Комитета по обороне Ливана призвали к «общей мобилизации», не предоставив каких-либо деталей.

В стране на две недели введен карантин.

С 18 до 29 марта приостанавливает работу Бейрутский аэропорт, равно как наземные коридоры и морские порты, закрыты - исключение только для дипмиссий и транспортной авиации. Гражданам приказано оставаться дома, однако комендантский час не был введен. Запрет не коснулся предпринимателей, работающих в сфере питания, а банкам рекомендовано «свести к минимум рабочую нагрузку».

Объединенные Арабские Эмираты [заражений: 98 (+12) | смертей: 0 | выздоровлений: 26 (+3)]

Глава МИД Абдулла бин Зайид в разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил полную поддержку иранского народа.

В стране прекратили выдачу въездных виз; правда, граждане, которые получили визы до 17 марта, могут въехать в страну. Ограничений на перемещение для них нет, но придется пройти дополнительное обследование на границе.

Закрыты все бары при отелях, пабы, ночные клубы, бассейны и пляжи. Жителям Дубая рекомендовано воздержаться от проведения свадеб и вечеринок дома.

Оман [заражений: 22 (+3) | смертей: 0 | выздоровлений: 9]

Султанат запретил въезд граждан-нерезидентов стран Совета сотрудничества государств Персидского залива через сухопутные, морские и воздушные порты.

Закрыты общественные парки, запрещены все общественные мероприятия, в том числе свадьбы и похороны, а по пятницам прекращены молитвы в мечетях.

Саудовская Аравия [заражений: 118 (+11) | смертей: 0 | выздоровлений: 3]

На борту рейса Middle East Airlines Эр-Рияд - Бейрут произошел конфликт, когда один мужчина начал кашлять в лицо соседям по салону.

Закрыты торговые центры – продолжают лишь работать продовольственные лавки и аптеки, ресторанные дворики закрыты, однако разрешена доставка еды. Запрещена подча кальянов.

Наследный принц Мухаммад бин Салман по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном снижение экономических посредствий коронавируса.

На 16 дней работодателям предписано перевести сотрудников государственных учреждений на удаленный режим работы – за исключением сектора здравоохранения и силовых ведомства. Частному бизнесу рекомендовано последовать этому примеру.

Власти страны предостерегли бизнесменов о недопустимости взвинчивания цен и спекуляциях на фоне коронавирусной инфекции.

Сирия [заражений: 0]

Власти закрыли до 2 апреля одну из главных шиитских святынь - усыпальницу внучки Пророка Мухаммада сейидат Зейнаб в Дамаске.

Турецкое издание Grihat со ссылкой на местные сирийские источники сообщило, что неделю назад коронавирус был обнаружен как среди боевиков, так и в рядах сирийской армии. Официального подтверждения как из Идлиба, так и из Дамаска не поступало.

Турция [заражений: 21 (+15) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

Управление по делам религии Турции объявило о временном прекращении коллективных молитв в мечетях. Не будут проводится, как пятничные молитвы, так и обычные, что делают коллективно пять раз в день.

Трое турецких военнослужащих заразились коронавирусом в Идлибе, после чего были перевезены в Стамбул. Об этом ещё неделю назад писало турецкое издание Grihat. По словам издания, местные сирийские источники информации подтвердили факт распространения вируса в Сирии. Трое солдат после обнаружения у них симптомов заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) были направлены в военный госпиталь GATA в Стамбуле, где были помещены в карантин.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 21 (+5) | смертей: 0 | выздоровлений: 0]

В Герате из больницы сбежало 50 людей, которых привезли для обследования на предмет наличия коронавируса.

В стране отмечают резкий рост цен на продукты питания и дезинфицирующие гели для рук.

Временно приостановлено обучение в школах.

Иран [заражений: 14991 (+1053) | смертей: 853 (+129) | выздоровлений: 4590 (+251)]

Усыпальница имама Резы в священном шиитском Машхаде закрыта до последующего уведомления. В социальных сетях появились кадры со свежеотрытыми могилами якобы в священном Куме - местные власти готовятся к массовым смертям в результате коронавируса.

От коронавируса скончался член Экспертного совета Ирана аятолла Хашем Батаи-Голпайгани.

Иран направил 250 млн евро из бюджета чрезвычайного фонда для закупки медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусом.

Пакистан [заражений: 136 (+115) | смертей: 0 | выздоровлений: 2]

Резкий скачок случаев выявления инфицированных в Пакистане связывают с возвращением паломников из Ирана. На момент публикации дайджеста было выявлено 100 случаев, тесты продолжаются.

Оппозиционные источники утверждают, что заболевших в Пакистане не тестируют на наличие коронавируса — тест проходят лишь прибывшие из стран, где сейчас сложная эпидемиологическая обстановка.