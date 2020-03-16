Топалов показал фото сына от Тодоренко

Москва, 16 марта. Российский певец Влад Топалов опубликовал в Instagram фотографию своего маленького сына от телеведущей Регины Тодоренко. Подписчиков умилил серьезный вид малыша.

На опубликованном снимке Топалов держит сына на руках. Пока певец смотрит в сторону и улыбается, ребенок смотрит в камеру и держит в руках игрушку. При этом малыш выглядит очень опечаленным и задумчивым, на что обратили внимание фанаты певца.

«Сыночек такой серьезный мужчина», ― написал leisanmyr.

«Такой манюська-лапуська! А взгляд — будто он уже все понял про жизнь!» ― отметил katyusha_malika.

«Серьезный мужчина и его папа», ― добавила tatyana._.bondarenko.

«Какое философское выражение лица, просто маленький Будда», ― сравнил barsik120759.

Кроме того, россияне отметили сходство малыша с мамой.

«Очень на Регину похож», ― отметил marry_poppins009.

«Копия мамули», ― добавил mua_elina_gladylchenko.

«Ксерокопия Влада!» ― написал kreativnica.

«Грустная копия Регины», ― сравнил webserz.

Ранее сообщалось, что Топалов перенес вторую в 2020 году операцию. Об этом он рассказал фанатам в Instagram, умолчав о поставленном ему диагнозе. Виновником своих проблем со здоровьем 34-летний Топалов считает Деда Мороза — якобы он все перепутал и вместо исполнения заветных желаний подарил артисту «еженедельные скальпели».