Вирусолог Щелканов оценил онлайн-карту распространения коронавируса от «Яндекса»

Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов призвал настороженно относиться к информации о коронавирусе, публикуемой сторонними ресурсами.

Ранее российская транснациональная компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации и в мире.

«Вся информация на карте из проверенных источников: Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США. Это указано на самой карте, если пройти по ссылке», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей представитель пресс-службы компании Дмитрий Горчаков.

На самой карте, которая, к слову, является частью «Яндекс.Карт», отражается появление новых случаев заражения COVID-2019 и их общее количество в регионах России. Комментируя появление подобного ресурса, российский вирусолог, профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью ФАН сообщил, что «информационный ресурс от «Яндекс», конечно же, может принести пользу обществу». Однако и к нему необходимо относиться осторожно.

«Всегда есть несколько смысловых слоев. Я, например, не сторонник того, чтобы, используя официальные ресурсы Всемирной организации здравоохранения или, скажем, у нас в России — Роспотребнадзора, кто-то начинал делать какие-то информационные надстройки. Чем хороши официальные сайты? Там дается 100% официальная информация, но, когда какой-то информационный ресурс, пользуясь своей аудиторией, как правило — нецелевой, начинает подменять официальные сайты, в конце концов он начинает вызывать доверие как официальный ресурс, и в известный момент может быть использован для вброса панических слухов», — поясняет эксперт.

И если к «Яндексу» у вирусолога претензий нет, так как компания заинтересована в распространении достоверной информации, свои «надстройки», только уже над картами «Яндекса», могут использовать другие компании.

«В наш век постмодерна подобного рода надстройки над официальными сайтами могут быть использованы не всегда в конструктивных целях, и я сейчас не про «Яндекс» говорю, а в целом. Просто «Яндекс», пользуясь своим авторитетом, может запустить волну создания подобного рода надстроек со стороны других компаний, чего не хотелось бы допустить. У нас есть официальный сайт Роспотребнадзора, и мне кажется, вполне достаточно им пользоваться. Там, конечно, нет той красочности «Яндекса», там совершенно рабочая информация, но главное — она 100% достоверна», — заключил Щелканов.

За последние сутки в России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Три из них зафиксированы в Московской области, один — в Тюменской. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63.