Депутат Госдумы Бессараб назвала способ увеличения размера пенсии

Россияне старше 45 лет смогут узнать размер своей пенсии посредством автоматических уведомлений. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о цифровизации сферы государственных услуг.

Минтруд готовит для внесения в Госдуму законопроект, согласно которому россияне смогут получать уведомления о размере своей пенсии. Как объяснили в пресс-службе ведомства, граждане смогут заранее оценивать формирование своих пенсионных накоплений.

С 2021 года сообщения будут приходить гражданам раз в три года через портал gosuslugi.ru. В них Пенсионный фонд (ПФР) будет сообщать о примерном размере пенсий, рассчитанном с учетом уже накопленных пенсионных прав.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила цель изменений, внесенных в пенсионное законодательство.

«Мы идем к цифровизации. Вся информация о трудовой деятельности будет храниться в Пенсионном фонде России в цифровом виде. ПФР будет оператором этих сведений», — заявила Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей.

В новом цифровом формате сервиса государственных услуг будущий пенсионер сможет узнать всю информацию о пенсии через Интернет.

«Гражданин имеет право в своем личном кабинете на портале Госуслуг получать информацию о пенсионных накоплениях в любой удобный для него момент через пенсионный калькулятор, — сколько он получит [при выходе на пенсию] сейчас, и сколько он получит при выходе [на пенсию] через год», — сообщила депутат.

Парламентарий также рассказала о том, как российским гражданам увеличить размер пенсионного обеспечения.

«Если гражданин не заявляет о желании выйти на пенсию и продолжает работать, то начисляются дополнительные пенсионные балы. В течение десяти лет он может удвоить фиксированную часть пенсии (сумма умножается на коэффициент 2,11. — Прим. ФАН), — рассказала Бессараб. — Если гражданин принимает решение о выходе на пенсию, то он может продолжать работать, но Пенсионный фонд не ограничивает его в праве набрать те самые накопления. Чем позже пенсионер выходит на пенсию, тем большую пенсию он получает. Пенсионный фонд не может понудить гражданина выйти на пенсию».

Ранее в ПФР рассказали о возможности существенно увеличить размер пенсии за счет ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). По словам специалистов, у россиян есть возможность получать пенсию до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей. Об этом рассказал заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, данную сумму пенсионерка заработала исключительно на страховых взносах.