Совет Федерации не будет отменять пленарные заседания из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Из-за ситуации с коронавирусом многие публичные мероприятия Совета Федерации по возможности будут сокращены. При этом, несмотря на принятые меры, палата не планирует отменять пленарные заседания. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Мы сократим количество публичных мероприятий, поскольку сейчас не рекомендовано собирать на площадке Совета Федерации большое количество граждан. Останутся только те мероприятия, которые нет возможности перенести в силу разных причин. Однако речь не идет об отмене пленарных заседаний», — сказал Тимченко.

По его словам, если сенатор почувствует себя плохо и захочет самоизолироваться, но при этом все равно принять участие в обсуждении того или иного вопроса на пленарном заседании, то сможет высказать свое мнение с помощью автоматизированной информационной системы «Мобильное рабочее место члена СФ».

«Парламентарий получит проекты документов, которые будут рассматриваться, затем сможет в письменном виде путем направления своей точки зрения на имя председателя Совета Федерации высказаться по любому вопросу. Такая норма предусмотрена в действующем регламенте», — сказал сенатор.

Тимченко также отметил, что по своему усмотрению парламентарии могут на региональной неделе удаленно вести прием граждан в виде видеоконференций.

«Подчеркну, что решение остается за каждым сенатором, мы никого не обязываем. Так, например, сенатор Владимир Кожин самоизолировался по своей инициативе. Это обоснованное решение было поддержано Валентиной Матвиенко», — добавил он.

Сенатор Тимченко также рассказал, что по поручению спикера СФ Валентины Матвиенко комитет по регламенту разработал и уже разослал сенаторам информацию, как можно работать в удаленном доступе.

Ранее, 14 марта, в Совете Федерации были введены специальные меры для профилактики коронавируса. У всех входящих в здание, в том числе сенаторов, медики проверяют температуру. Также в палате просят посетителей обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. С 16 марта медработники начали дежурить и в Государственной думе. С помощью бесконтактных термометров там также измеряют температуру, и, если она будет повышена, то человеку выдадут медицинскую маску и отправят в поликлинику по месту жительства.