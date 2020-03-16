Самолет с Таити совершил 16-часовой перелет из-за коронавируса

Папеэте (Таити), 16 марта. Самолет авиакомпании Air Tahiti Nui совершил 16-часовой перелет из-за пандемии коронавируса.

Воздушное судно, которое направлялось с Таити во Францию, должно было осуществить дозаправку в Лос-Анджелесе, однако из-за коронавируса США закрыли границы. В результате самолету пришлось лететь напрямую. В итоге лайнер преодолел 15,7 тыс. км за 16,5 часа.

Чтобы выполнить столь длительный рейс, авиакомпании пришлось ввести ограничение на количество провозимого багажа и пассажиров. При этом осуществить перелет удалось только при помощи попутного ветра.

В будущем курсирующие между Францией и Таити самолеты будут совершать посадку в канадском Ванкувере или на острове Гваделупа для дозаправки.

Отметим, что 16,5 часа полета без посадки — это не рекорд для гражданской авиации. В октябре прошлого года самолет, направлявшийся из Нью-Йорка в Сидней, находился в воздухе 19 часов 15 минут, преодолев 16,3 тыс. км, передает RT.

Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Кроме того, Белый дом закрыл страну для европейцев.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце декабря прошлого года в Китае. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день основные очаги коронавирусной инфекции располагаются в Китае, Южной Корее, Иране, Италии и Испании. Сложной также остается обстановка в Германии и Франции.