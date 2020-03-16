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Общероссийское голосование будет отрегулировано действующим правовым механизмом

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Общероссийское голосование будет отрегулировано действующим правовым механизмом

Санкт-Петербург, 16 марта. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проведено в рамках действующего избирательного законодательства. Об этом заявил координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Георгий Багирян, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной принятию изменений основного закона.

Отвечая на вопрос о законности агитации против принятия поправок, эксперт отметил, что процесс голосования должен быть отрегулирован также, как и прочие избирательные кампании.

«Однозначно бороться с этим мы не сможем, так как мы сталкиваемся с относительно новым институтом. На мой взгляд, здесь должны использоваться правовые механизмы — это должно работать так же, как и в других избирательных кампаниях», — сказал Багирян.

При этом, по его словам, должна быть запрещена любая агитация в день голосования.

Напомним, о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Предлагаемые изменения основного закона уже поддержали более двух третей региональных парламентов, как того требует законодательство.

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