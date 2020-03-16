Эксперт Шабанов призвал россиян не паниковать из-за курса доллара

Москва, 16 марта. Россиянам не стоит впадать в панику из-за нестабильного курса рубля. Ситуация на рынке нефти неизбежно выровняется, а национальная валюта стабилизируется благодаря мерам правительства. Об этом сообщил руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

По его словам, скоро начнут реализовываться те меры, о которых говорило правительство.

«Когда придет определенность на рынке нефти, тогда мы и увидим стабилизацию нашего курса», — пояснил Шабанов.

Шабанов заявил, что ситуация, сложившаяся сегодня на рынке нефти, не должна вызывать паники у населения. У рубля есть все шансы вернуть себе прежние позиции. Рубль пока продолжает падать из-за отсутствия внятных новостей, передает телеканал «360».

«Не нужно паниковать раньше времени. Всех денег мира все равно не заработать», — подытожил Шабанов.

Напомним, что 16 марта доллар превысил отметку в 75 рублей, а евро достиг 84 рублей. Цены на нефть продолжают падать из-за отмены сделки России с ОПЕК.