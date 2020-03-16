Журавлев уверен, что избиркомы примут все меры безопасности на фоне вспышки коронавируса

Санкт-Петербург, 16 марта. Избирательные комиссии примут все необходимые меры безопасности на дне голосования по поправке в конституцию, заявил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, проректор Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Владимир Журавлев, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у участника конференции «Поправки в Конституцию – за что и как будут голосовать граждане России?», стоит ли раздавать маски на избирательных участках в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Я уверен, что все будет сделано, все меры безопасности будут приняты», — сказал бывший председатель Избирательной комиссии Ленинградской области.

Ранее в понедельник Конституционный суд России постановил, что закон о поправке к основному закону соответствует Конституции России.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Затем инфекция стала активно распространяться за пределы КНР, в данный момент инфицированные есть во многих странах мира, в том числе в России. Число заразившихся в РФ превысило 90 человек.