Число заболевших коронавирусом в России возросло до 93 человек

Москва, 16 марта. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день зарегистрировано 93 заболевших коронавирусом.

По ее словам, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом. Они абсолютно здоровы, пояснила Татьяна Голикова. Она заметила, что четыре человека, заболевших коронавирусом, выздоровели. Семь пациентов заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

«В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — сообщила вице-премьер.

В России производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Они будут распространены во всех субъектах Российской Федерации, заметила Голикова. По ее словам, сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, а оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы россияне не теряли в доходе.

Татьяна Голикова подчеркнула, что расписание ЕГЭ претерпит изменения, а досрочная сдача будет перенесена.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Американские ученые провели исследования и предположили, что заболевший коронавирусом человек может быть излечен благодаря антителам, которые находятся в крови уже переболевших COVID-19 и выздоровевших. По их словам, этот метод лечения можно внедрить в самые кратчайшие сроки, при этом не ожидая разработки вакцины от коронавируса.