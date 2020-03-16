ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях

Женева, 16 марта. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.

В случае, если антисептические средства закончатся в магазинах и аптеках, то изготовить дезинфицирующую жидкость можно дома из подручных средств. ВОЗ опубликовала три рецепта антисептика.

Согласно первому рецепту, для изготовления антисептика потребуется 800 мл спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20 мл дистиллированной воды.

Для второго рецепта понадобятся 750 мл изопропилового спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20 мл дистиллированной воды.

Третий рецепт включает 160 мл медицинского спирта и 80 г геля алоэ вера. После изготовления все компоненты необходимо тщательно перемешать, жидкость хранить в специальной емкости.

По данным на 16 марта, число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 93 человек. Правительство РФ в понедельник приняло ряд мер по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением коронавируса.