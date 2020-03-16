Бутина обратила внимание МИД РФ на бездействие посольства Ливии

Москва, 16 марта. Общественный деятель Мария Бутина приняла участие в одиночном пикете у здания посольства Ливии в Москве в поддержку российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея, незаконно удерживаемых в североафриканском государстве. Бессрочная акция у посольства Ливии длится уже месяц, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам активистки, сотрудники ливийского диппредставительства по-прежнему игнорируют участников пикетов, требующих освобождения россиян.

«Я считаю, что это возмутительно, думаю, Правительству национального согласия Ливии нужно срочно пересмотреть свою позицию в отношении своего представительства в Москве. В чем смысл наличия твоего посольства, если зайти в него нельзя и все обращения передаются в письменном виде?» — заявила Бутина.

Она также призвала МИД России обратить на ситуацию «особое внимание и выступить в защиту наших граждан».

«На мой взгляд, акции гражданского давления являются эффективными. К сожалению, нам с вами придется запастись силами и шаг за шагом, раз за разом напоминать о себе. Перестать говорить о наших ребятах мы не можем, это было бы просто предательством. Как известно, русские своих не бросают, поэтому стоять будем до конца», — подчеркнула общественница.

Напомним, российские граждане Самер Суэйфан и Максим Шугалей были похищены на территории Ливии в мае 2019 года, в стране они проводили социологические исследования. С того времени ученые содержатся в тюрьме «Митига» под Триполи без предъявления обвинения.

Одиночные пикеты возле ливийского посольства в Москве в поддержку россиян продолжаются с февраля.